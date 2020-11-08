Son dakika haberleri! Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu

08.11.2020 12:05
Son dakika haberleri! Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ve garaja operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu ikamette ve garajda yapılan aramalarda 190 litre dökme şarap, 50 litre dökme bira, 39 kilogram malt pekmezi, 8 litre elma şarabı, 5 kilogram arpa, 1 kilogram içki aroması, 800 gram koyu kahve arpa malt ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberleri! Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu

Kaçakçılık, Gaziantep, Organize, Alkol, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu - Son Dakika


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