Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi

7 saat önce

Gaziantep'te polis yaptığı operasyonda 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildiEdinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Savcılı Mahallesinde bulunan bir adreste 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te polis yaptığı operasyonda 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi


Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Savcılı Mahallesinde bulunan bir adreste 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı'nın koruma kararını kaldırdığı Canan Kaftancıoğlu için emekli polisler gönüllü oldu
Jandarma 1 milyon euro değerinde 2 altın heykel ele geçirdi Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı Tokat'ta iğrenç olay! 3 kız kardeşe cinsel istismarda bulunan 5 kişi tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2019 20:12:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]