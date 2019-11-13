Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Gaziantep'te polis yaptığı operasyonda 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildiEdinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Savcılı Mahallesinde bulunan bir adreste 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:27 Kaynak: İHA
Gaziantep'te polis yaptığı operasyonda 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Savcılı Mahallesinde bulunan bir adreste 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
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