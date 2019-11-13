Gaziantep'te 358 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te polis yaptığı operasyonda 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi



Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri, Savcılı Mahallesinde bulunan bir adreste 358 paket çeşitli markalarda kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi - GAZİANTEP