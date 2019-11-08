Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandı

Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandıGAZİANTEP - Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı.

Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yasa dışı yollardan ülkeye giren 39 göçmen yol kontrol noktasında yakalandı. Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Jandarma Suç Araştırma Timi ile Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Arıl Jandarma Karakolu ekipleri, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'ndaki yol kontrol noktasında Hüseyin Ç. idaresindeki 27 C 2318 plakalı minibüsü durdurdu. Jandarma ekipleri minibüste 27 Afganistan, 10 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklu toplam 39 kaçak göçmen yakalarken, sürücüyü gözaltına aldı. Jandarma karakoluna götürülen göçmenlere yemek ve su ikramında bulunuldu. Düzensiz göçmenlerin her birine 3 bin 549 lira para cezası kesilirken, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecekleri bildirildi.

Gaziantep'te 39 düzensiz göçmen yakalandı

Şehitkamil, Gaziantep, Jandarma, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:17 Kaynak: İHA
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