İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu.

Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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