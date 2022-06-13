Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi
13.06.2022 10:10
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili araçtaki 2 şahsa adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika
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