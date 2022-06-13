Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

13.06.2022 10:10
Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, suç ve suçlulara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli bir araç durduruldu.

Yapılan aramada 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araçtaki 2 şahsa adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 7 bin 870 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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