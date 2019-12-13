Gaziantep'te asayiş ve trafik uygulamaları - Son Dakika
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Gaziantep'te asayiş ve trafik uygulamaları

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

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Gaziantep'te polis ekipleri asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün kentin farklı noktalarında yapılan uygulamalarda uyuşturucudan 23, hırsızlıktan 18, kabahatler kanuna muhalefetten 71 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı ve hakkında yakalama kararı bulunan 75 şahıs yakalandı.

Çalışmalarda bir miktar uyuşturucu, bin 500 paket kaçak sigara, 3 tüfek, 4 ruhsatsız tabanca, 41 fişek, 1 çalıntı araç, 3 çalıntı motosiklet, çalıntı ev malzemeleri, 2 çalıntı bilezik ele geçirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ve şehir merkezi girişindeki trafik kontrollerinde ise bin 799 araç kontrol edildi.

Kontrollerde trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren, 1 korsan taşımacılık yapmaktan, 7 alkollü olarak araç kullanmaktan, 21 hız ihlalinden, 5 sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 6 hatalı şerit değiştirmekten, 13 yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten ve 583 de diğer trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

Ayrıca, toplam 642 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılmış, 57 araç trafikten men edilmiş, 7 sürücü belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:32 Kaynak: AA
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