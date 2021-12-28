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Gaziantep'te bir genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika

Gaziantep'te bir genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

28.12.2021 13:28
Gaziantep'te bir genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası

Gaziantep'te bir gencin öldürülmesi davasında yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te bir gencin öldürülmesi davasında yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cuma B. ile avukatları katıldı.

Sanık Cuma B, ölen kişinin arkadaşı olduğunu, olay günü ise kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın çuvala sarılı pompalı av tüfeğiyle 3 el ateş ederek maktulü öldürdüğünü belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti sanığa "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmeden heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Merkez Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi'nde 31 Ekim 2020'de pompalı tüfekle vurulan 15 yaşındaki Deniz Ulakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te bir genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te bir genci öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası - Son Dakika
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