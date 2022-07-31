Otomobile 30 saniyede 30 bin liralık zarar verdi

Gaziantep'te bir kişinin iş yerinin önüne park edilen otomobile 30 saniyede 30 bin liralık hasar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı. Aracının 4 lastiğinin patlatılıp çevresine çizikler atılmasına isyan eden iş yeri sahibi Batuhan Karalar, "Buna benzer olaylar ile hırsızlık olaylarının bu bölgede artık yaşanmamasını istiyoruz" dedi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Tekstilkent Mahallesi'nde 27 Temmuz Çarşamba günü gece saat 22.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 27 AID 718 plakalı otomobilini iş yerinin önüne park eden Batuhan Karalar, içeriye girerek çalışmaya başladı. Gece saatlerinde işyerinin önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, belinden çıkardığı bıçakla arabanın 4 lastiğini patlattıktan sonra aracın çevresine çizikler attı. Sabah saatlerinde karşılaştığı manzarayla büyük şok yaşayan Karalar, yaşananları güvenlik kamerası görüntülerini izleyince gördü.

30 saniyede 30 bin liralık hasar kameraya yansıdı

İş yerinin önüne gece saatlerinde gelen zanlının otomobile yaklaşık 30 bin liralık zarar verdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 30 saniyede aracın 4 lastiğini patlatıp çevresini bıçakla çizen kişinin araca verdiği hasar kamera görüntülerine yansıdı. Araca 30 saniyede 30 bin liralık hasar veren kişinin bıçağını beline takarak iş yerinin önünden ayrılması görüntülerde yer aldı.

"Olayı güvenlik kamerasını açıp izleyince gördük"

Gece saatlerinde gelen kişi aracının tekerlerini patlatıp kaportasını çizdiğini aktaran iş yeri sahibi Batuhan Karalar, o sırada iş yerinde olduğunu ancak çalıştığı için fark etmediğini söyledi. Sabah iş yerine gelen işçilerin birinin araca verilen hasarı fark ettiğini belirten Karalar, "O bana söyleyince gördüm. Bütün lastikleri bıçaklayarak patlatıyor. Olayı güvenlik kamerasını açıp izleyince gördük. Olayla ilgili polise de haber verdik. Polis ihbarımızdan yaklaşık 5 saat sonra intikal etti olay yerine. Daha birkaç gün önce iş yerimizin arka tarafında yangın çıktı. Arabayı bu hale getiren şahsı tanımıyoruz. Arabanın lastiklerini deştikten sonra beline bıçağı takıp yoluna devam ediyor. Buna benzer olaylar ile hırsızlık olaylarının bu bölgede artık yaşanmamasını istiyoruz. Bu olaylar bir neticeye bağlanmalı" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP