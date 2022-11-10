Böyle öğretmen olmaz olsun! Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni, "Sen kimsin lan" diyerek öğrencisinin boğazına sarıldı - Son Dakika
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Böyle öğretmen olmaz olsun! Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni, "Sen kimsin lan" diyerek öğrencisinin boğazına sarıldı

10.11.2022 17:26

Gaziantep'te bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı korkunç görüntüler sosyal medyada gündem oldu. "Sen kimsin lan" diyerek öğrencisini darp eden öğretmen, açığa alındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, sınıfta bir öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.

"SEN KİMSİN LAN"

Kameraya yansıyan o anlarda öğretmenin, öğrencisine "sen kimsin lan" diye bağırarak boğazından tuttuğu görülürken, kullanıcılar görüntüye büyük tepki gösterdi.

AÇIĞA ALINDI

Öte yandan yaşanan skandal durumun ortaya çıkması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek öğretmeni açığa aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınıf içindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle incelemeler başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır."

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Gaziantep, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Böyle öğretmen olmaz olsun! Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni, 'Sen kimsin lan' diyerek öğrencisinin boğazına sarıldı - Son Dakika


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