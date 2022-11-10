Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, sınıfta bir öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada infial yarattı.
Kameraya yansıyan o anlarda öğretmenin, öğrencisine "sen kimsin lan" diye bağırarak boğazından tuttuğu görülürken, kullanıcılar görüntüye büyük tepki gösterdi.
Öte yandan yaşanan skandal durumun ortaya çıkması üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek öğretmeni açığa aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sınıf içindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle incelemeler başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır."
Son Dakika › 3. Sayfa › Böyle öğretmen olmaz olsun! Gaziantep'te bir ilkokul öğretmeni, 'Sen kimsin lan' diyerek öğrencisinin boğazına sarıldı - Son Dakika