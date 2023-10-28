 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gaziantep'te Cami İmamı Bıçaklandı - Son Dakika

Gaziantep'te Cami İmamı Bıçaklandı

Son Güncelleme: 28.10.2023 22:34

Gaziantep'te bir camide görevli olan Mustafa Bulut, dini değerlere küfreden bir kişiyi uyarması üzerine bıçaklandı. İmamın hayati tehlikesi bulunurken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GAZİANTEP'te, camideki görevli ile tartıştığı sırada dini değerlere küfreden S.A.S.'yi uyaran cami imamı Mustafa Bulut (42), şüpheli tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan imamın hayati tehlikesi bulunurken, S.A.S. ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Kepenek Mahallesi'ndeki Kabasakal Paşa Cami'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.A.S., cami tuvaletinin görevlisi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında S.A.S., dini değerlere küfredince cami imamı Mustafa Bulut, kendisini uyarmak için araya girdi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.A.S., bıçakla cami imam Mustafa Bulut'a saldırdı. İmam kanlar içerisinde kalırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan evli, 4 çocuk babası imam Mustafa Bulut, hastaneye kaldırılıp, yoğun bakın ünitesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak: DHA

Mustafa Bulut, Cami, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Cami İmamı Bıçaklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:26 Maç biter bitmez harekete geçtiler! Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası jet hızında açıklama
22:58 Netanyahu: Gazze'ye yönelik saldırılar devam edecek
22:32 Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Okan Buruk, Icardi'nin sakatlığı hakkındaki gerçeği söyledi: Beklersek uzun sürebilir
22:30 İsrail Başbakanı Netanyahu: Bizi savaş suçları işlemekle itham etmeyin, biz dünyanın en ahlaklı ordusuyuz
22:11 İran'da metroda başörtüsü takmadığı gerekçesiyle darp edildiği iddia edilen 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
21:40 Helal olsun sana! Rizespor maçını yorumlayan Muslera'dan tüm Türkiye'nin kalbini fethedecek hareket
21:34 Elon Musk'ın Starlink kararı İsrail'i kızdırdı
21:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e resti dünya basınında geniş yer buldu
21:21 Sahasında yenilmeyen Adana Demirspor, Konyaspor'a gol oldu yağdı
20:52 Son Dakika: Aslan seriyi devam ettirdi! Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 23:42:24. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Cami İmamı Bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement