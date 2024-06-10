Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hasat dönemi başlayan Dalbastı kirazının üreticileri, işçi bulmakta zorluk çekiyor. Üreticiler, günlük 2 bin TL ücretle çalışacak işçi bulamamaktan dert yanıyor. Adana'nın Kozan ilçesinde ise kiraz hasadı için işçi bulamayan köylüler kirazı imece usulü hasat etti.

10.06.2024 11:48  Güncelleme: 12:07
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Malatya'nın Coğrafi İşaret tescilli ürünü olan Yeşilyurt Dalbastı kirazında hasat başladı. Üreticinin bu yıl en büyük sorunu ise günlük 2 bin TL ücretle çalıştıracak işçi bulamamak oldu. Malatya'da kayısıdan sonra kendine has tadıyla ağızlara tat katan coğrafi işaret tescilli 'Yeşilyurt Dalbastı kirazı' bu yıl hem kalite olarak hem de rekolte olarak üreticisini sevindiriyor.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, kirazda hasada başladıklarını ve ürünlerinin ise oldukça verimli olduğunu ifade etti.

"UMUYORUZ Kİ BU YIL KİRAZ ÜRETİCİMİZ HAK ETTİĞİ DEĞERİ ALIR"

Coğrafi işaret belgeli olan dal bastı kirazlarının bu yıl aroma bakımında çok kaliteli olduğunu ifade eden Solmaz, " Türkiye'de nam yapmış bir kirazımız. İhracatçı gelirse İnşallah bu yıl da üreticilerimizin yüzü gülecek. Bu sezon da ürünlerimiz de çok kaliteli, seyrek tuttu ürün kalibrasyonu çok güzel" dedi.

Bu yıl ilçede 800 ton civarında kiraz hasadı olmasını beklediklerini de ifade eden Başkan Solmaz, "Umuyoruz ki bu yıl kiraz üreticimiz hak ettiği değeri alır. Geçen yıl biliyorsunuz büyük bir afet yaşadık. Bundan dolayı çiftçilerimiz mağdur durumda" ifadelerine yer verdi.

GÜNLÜK 2 BİN TL'YE İŞÇİ BULUNAMIYOR

Bu yıl üreticinin en büyük sorunlarından birinin de işçi bulmak olduğunu dile getiren Solmaz, "En büyük sorun işçi sıkıntısı. Yerelde çalışanlar kalacak yeri olmadığı için il dışına çıkınca şu anda işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bir işçinin maliyeti günlük 2 bin TL. Günde ortalama 60 kilo kiraz derecek" dedi.

Pazarda kirazın kilogram fiyatının da 60 ila 75 TL arasında gittiğini de ifade eden Başkan Solmaz, "Çiftimiz bir yıllık emeğini alamıyor ama aracılar burada kilo başına 15-20 TL alarak çiftçinin 2 senede kazanamadığını bir ayda kazanıyorlar. Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İŞÇİ OLMADIĞI İÇİN MECBUR BEN KENDİM TOPLUYORUM"

Solmaz ayrıca kiraz üreticileri için hijyenik bir toplama alanı oluşturulması gerektiğini de belirterek bu şekilde ihracatçıların Yeşilyurt'a daha fazla geleceğini söyledi.

Kiraz üreticisi Mehmet Ali Özendi ise bu yıl kiraz hasadında işçi bulmakta güçlük yaşadıklarını söyledi. Günde 2 bin TL'ye kiraz toplayacak işçi bulamadığını ifade eden Özendi, "Şu an bir devlet memuru bile 40 bin TL alırken bizler 60 bin TL'ye ayda çalışacak işçi bulamıyoruz. İşçi olmadığı için mecbur ben kendim topluyorum, yetiştiremediğimden de ürünün ağaçta kalma riski var" diye konuştu.

KİRAZI İŞÇİ BULAMAYINCA KÖYLÜLER İMECE USULÜ TOPLADI

Adana'nın Kozan ilçesinde kiraz hasadı için işçi bulamayınca köylüler kirazı imece usulü hasat etti.

Kozan'da bin 100 rakımlı Dikenseki mevkiinde 7 dönüm arazisine 130 kiraz ağacı diken ve ilaçsız tarım ile kiraz üretimi yapan Ali Ağluç, Napolyon cinsi ürettiği kirazı köyündeki komşuları ile imece usulü topladı. Hasat için işçi bulamadığını kaydeden Ağluç, bu yıl verim aldığı 30 ağaçtan memnun olduklarını 100 ağacın iklimdeki olumsuzluklar nedeniyle tutmadığını kaydetti.

Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor

"YEVMİYELİ İŞÇİ BULAMIYORUZ"

Şiirler okuyarak hasat yapan Ağluç, "Bin 100 rakımda hasat yapıyoruz. Kışın yağmur nedeniyle fidanların hepsi tutmadı. 130 fidanın 30'u tuttu. Sıcaklık nedeniyle bu yıl daha erken hasat yaptık. Kışın yaşanan sıcaklar nedeniyle çiçekler kurudu" diye konuştu.

Dalında 30 liradan hasat yaptıklarını belirten Alguç, şöyle devam etti:

"Ağaçların tutmadığına sevindim aslında. İşçi bulamıyoruz. Hasadımız 20 günde tamamlanıyor. Ama işçi yok bulamadığımız için zor bir hasat oluyor. 6-7 kişilik ekiple topladık. Yevmiyeli işçi bulamıyoruz. Köylülerle imece usulü hasat yaptık."

Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL\'ye işçi bulamıyor
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Kozan, Kiraz, Adana, Tarım, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kiraz üreticisi günlük 2 bin TL'ye işçi bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Abdullah Kara: Masa başı klimalı ortamda iş ararlar bulamayınca çalışmazlar alım gücü düştüğünde ekonomi kötü derler suçlu asla kendileri değildir,bu tür işleri mültecilere mecburen yaptırıldığında mültecilere sınırdışı edilmesini isterler ülke elden gidiyor diye ortalığı ayağa kaldırırlar..rahata erdikçe böyle değişik bir millet olduk 7 13 Yanıtla
  • Alim Hediye: afyonda Isparta da 700 TL ye topluyorlar sanırım 2000 bin TL yi ise gitmeye müsait olmayana veriyorlar. 16 0 Yanıtla
    İbrahim Eğrek: Kardeş yövmiyeli işçilerin geneli depremden dolayı inşaatlarda çalışıyor, Kiraz uzun süreli olmadığı için kimse elindeki işi bırakıp gitmiyor, ayrıca kayısı da yavaş yavaş başlıyor bu sebeplerden diğer illerle kıyaslamayınız ,günlük yüksek olsada sürekli iş ağır basıyor maalesef 8 0
  • İsmail Aydemir: ben de kiraz üreticisiyim 2000 lira yevmiye vermeniz mümkün değil biraz dürüst olsanız çok iyi olur Bursa Keles ilçesinde oturuyorum 16 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir: külli yalan.. 16 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar: Bu tür haberlere çok rastlıyorum. Cevremde görüyorum insanlar asgari ucret verecek düzgün bir bulamazken acaba millete Suriyelilerin gelip yerleşmesinin doğru olduğu fikri asilanmayami çalışılıyor. 14 0 Yanıtla
  • ismail: inanmam 2000 tl kesinlikle vermiyorlar haberlere gelince yaygarayı koparır gerçeğe gelinde 600.700 lira arasında veriyor 12 0 Yanıtla
  • Ömer Ege Karaarslan: Dayı ben gelemmmi 2 0 Yanıtla
  • ersen temel: yalan yok öyle birşey algı pesindeler 2 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: Malatya merkez de çok iş ariyan var günlük 2000 tl ye eleman bulamayan sıkıntı yı kendinde arasın 2 0 Yanıtla
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