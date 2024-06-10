İşsizlik oranı son 11 yılın en düşük seviyesinde

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı İşgücü İstatistikleri'ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 18 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,2 iken kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi. Bakan Vedat Işıkhan, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde." ifadesini kullandı.

"İŞSİZLİK ORANI SON 11 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde." ifadesini kullandı.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), nisan ayı iş gücü istatistikleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Ekonomimiz, istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız, son 11 yılın en düşük seviyesinde" bilgisini paylaşan Işıkhan, son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleştiğini; işsiz sayısının, bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldığını bildirdi.

"KADINLARDA İSTİHDAM ORANI 1,2 PUAN ARTIŞ GÖSTERDİ"

Bakan Işıkhan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayımız 2024 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin artarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Son dönemlerde tarihi zirvelere ulaşan istihdam oranlarımızda gençlerin ve kadınların daha fazla pay aldığını da görüyoruz. Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı. OVP ve 12. Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz."

GENÇ İŞSİZLİK ORANI 2005'TEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, nisan ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin, "Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Kararlılıkla uyguladıkları programın olumlu sonuçlarını görmeye devam ettiklerini belirten Cevdet Yılmaz, mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre, 2024 Nisan ayı işsizlik verisinin yüzde 8,5 oranıyla azalmaya devam ettiğini bildirdi.

NİSAN AYINDA İSTİHDAM 983 BİN KİŞİ ARTTI

Yılmaz, bir önceki aya ve Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerine göre iyi performans gösteren işsizlik oranının, geçen yıl nisan ayına göre 1,5 puan azaldığını, 2024 yılı Nisan ayında istihdamın bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin kişi arttığını ve 32,6 milyon kişi olarak gerçekleştiğini belirtti.

Genç ve kadın istihdamının, önemle takip ettikleri konuların başında geldiğini aktaran Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Nisan ayında gençlerde işsizlik oranı, yüzde 14,5 ile aylık bazda genç işsizlik verisinin açıklanmaya başladığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyededir. Kadınlarda ise yıllık bazda işsizlik 2,9 puan azalarak yüzde 11,1 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomimizin potansiyelini yükseltme yolunda, genç ve kadın istihdamındaki bu olumlu seyir umut vericidir. Girmiş olduğumuz dezenflasyon döneminde ilerlerken, sürdürülebilir ve kaliteli büyümeyle iş gücü potansiyelini harekete geçirmeye, yeni istihdam imkanları oluşturmaya ve vatandaşlarımızın uzun vadeli refahını artırmaya devam edeceğiz."