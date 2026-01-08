Gaziantep\'te cinayet davasında yargılama devam ediyor

Gaziantep'te 6 kişi tarafından silahla öldürülen 24 yaşındaki Mehmet Polat davasında sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep'te 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde daha önce tartıştığı 6 kişi tarafından silahla öldürülen Mehmet Polat davasının 4'üncü duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kasten adam öldürmek suçundan müebbet hapis cezasıyla yargılanan tutuklu sanıklar E.D., A.D., A.N.G., M.Y., M.F.Y., M.C.D. duruşmada hazır bulundu.

"Olaylar bir anlık tartışma sonucu gerçekleşti"

Duruşmada savunma yapan sanık A.N.G., "Ben oraya birini öldürmek için gitmedim. Olaylar bir anlık tartışma sonucu gerçekleşti. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

Duruşmada hazır bulunan maktul yakınları ise evlatlarının katillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve dosyaya yeni eklenen delillerin incelenmesi için tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Olay geçmişi

Gaziantep'te bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli şahıs tutuklandı. Olay, 16 Mart 2023 tarihinde Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gün içerisinde tartışan ve husumetli olan 2 şahıs, akşam saatlerinde tekrar karşılaşınca aralarında önce tartışma, sonra silahlı kavga çıktı. Kavga sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Mehmet Polat (24) ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

1 kişinin öldüğü silahlı kavgada 6 şahıs tutuklandı

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 6 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmıştı. - GAZİANTEP