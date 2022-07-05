GAZİANTEP'TE EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAYAN 'KURBAN YAKALAMA TİMLERİ' BAYRAMA HAZIR

GAZİANTEP'te, Kurban Bayramı'nda kesim öncesi kaçan kurbanlıkların yakalanması için 'kurban yakalama timi' kuruldu. Yaklaşık 1 ay eğitim verilen 15 kişilik ekip, kaçan büyükbaş kurbanlıkları yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Ayrıca kaçan kurbanlık hayvanların bulunması için havadan dronlarla yer tespiti de yapılacak.

Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı tarafından her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama timleri oluşturuldu. 15 kişiden oluşturulan kurban yakalama timleri bir aylık eğitim süresinde kaçan kurbanlık hayvanları en kısa sürede yakalamak için koşu, kement atma ve anestezi iğne kullanımı konularında eğitildi. Bayram süresi boyunca görev alan ekip 153 ihbar hattına gelen ihbarları değerlendirerek kentin tüm noktalarında kaçan büyükbaş hayvanları yakalamak için faaliyet gösterecek. Kaçan kurbanlık hayvanların yer tespiti için dronlarla havadan da takip yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, Kurban Bayramında her yıl verilen hizmetin bu yıl da sürdürüldüğünü ve oluşturulan profesyonel ekiplerle hizmet verileceğini söyledi.

Kurban Yakalama timlerinin 15 kişi ve beş araç olarak bayram süresince hizmet vereceğini söyleyen Özsöyler, 'Gaziantep Doğal Hayatı Koruma ve Doğal Yaşam Parkı olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban yakalama timleri oluşturduk. Yaklaşık 15 kişiden oluşan kurban yakalama timlerimiz bayramda hizmet verecekler. Kurbanları kaçan vatandaşlarımız 153 ihbar hattımızı arayarak bize ulaşabilecekler. Arkadaşlarımız bir aydan beri kementlerle anestezi tüfekleri ile eğitimler alıyor. Hayvanlarımız uyuşturucu anestezilerle nerelerinden vurulması gerekiyor bunu anlatıyoruz. Kurbanlık danaların kaçmasını istemiyoruz ama kaçan olursa da 153 ihbar hattımıza gelen ihbarlar doğrultusunda ekip arkadaşlarımız hayvanlarını yakalayarak sahiplerine teslim edecek. Veteriner hekim arkadaşlarımız bayram süresince de doğal yaşam merkezimizde görev yapacaklar. Vatandaşlarımız kurbanlıklarını kestiklerinde eğer yenmesinde bir sakınca düşünüyorsa da buraya gelerek veteriner arkadaşlarımıza kontrol ettirerek yenmesi ya da yenmemesi gerektiği konusunda bilgilendireceğiz. Bu sene de yine kaçan hayvanlarımızı dronla havadan takip edip yerini öğrenip ekiplerimiz tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edeceğiz. 15 ekibimiz ve beş aracımız görev alacak bayram süresince. Geçen yıl 52 tane kaçan büyükbaş danamız olmuştu ve yakalayarak sahiplerine ulaştırmıştık' diye konuştu.