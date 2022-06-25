Gaziantep'te haziran ayında spor tesislerine 14 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te haziran ayında spor tesislerine 14 bin başvuru yapıldı

25.06.2022 16:09
Gaziantep'te haziran ayında spor tesislerine 14 bin başvuru yapıldı

Gaziantep'te haziran ayında 34 spor tesisine 14 bin başvuru gerçekleşti.

Gaziantep'te haziran ayında 34 spor tesisine 14 bin başvuru gerçekleşti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin hafta sonu mesaisinde Hasan Doğan Futbol Sahası, Yeşilevler Spor Salonu ve Ertuğrul Gazi Spor Salonu'nda çocuklar ve gençlerle bir araya geldi.

Şahin, belediyeye ait 34 tesiste birçok branşta eğitim verildiğini belirterek, "Bugün hem takım sporlarında hem bireysel sporlarda yetenekliyse çocuklarımıza ve gençlerimize bu yönde eğitimler vererek gelişimlerine katkı sunuyoruz. Kayıt oranlarımızda, geçtiğimiz yıla göre artış var. Bu yıl sadece haziran ayında 14 bin kişi spor tesislerimize kayıt yaptırdı. Hedefimiz bu sayıyı eylül sonuna kadar 100 bine ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

Şahin, spor tesislerinin ücretsiz olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Hasan Doğan, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te haziran ayında spor tesislerine 14 bin başvuru yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te haziran ayında spor tesislerine 14 bin başvuru yapıldı - Son Dakika
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