GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI

14.05.2022 23:07

GAZİANTEP'te, sokak ortasında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

GAZİANTEP'te, sokak ortasında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Narlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup tabancalarla birbirine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olayda yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan durumu ağır olan Cuma G. (18), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cuma G.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, yaralı kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE HUSUMETLİ İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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