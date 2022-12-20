Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Akkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika

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