GAZİANTEP'TE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 YARALI, 4 GÖZALTI

20.12.2022 15:39

GAZİANTEP'te aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te aralarında alacak meselesinden husumet bulunan iki aile üyelerinin taş ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Akkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden anlaşmazlık bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Binada yaşayanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı. Polisler, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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Akkent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİANTEP'TE İKİ AİLE ARASINDA KAVGA: 4 YARALI, 4 GÖZALTI - Son Dakika
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