Gaziantep'te inşaatın 3. katından düşen işçi öldü - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Hüseyin Turan (40) 3. kattan dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Turan, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hüseyin Turan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Turan'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna alındı.