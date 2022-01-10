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Gaziantep'te iş dünyası ve siyasilerden 10 Ocak mesajları - Son Dakika

Gaziantep'te iş dünyası ve siyasilerden 10 Ocak mesajları

10.01.2022 12:43
Gaziantep'te iş dünyası ve siyasilerden 10 Ocak mesajları

Gaziantep'teki iş dünyasının bazı temsilcileriyle siyasetçiler, yayımladıkları mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gaziantep'teki iş dünyasının bazı temsilcileriyle siyasetçiler, yayımladıkları mesajla 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, mesajında, demokrasilerin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında basının geldiğini belirtti.

Her bireyin bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme özgürlüğü olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu anlamda tarafsız bir şekilde toplumu haberdar etmek ve doğru bilgiyi paylaşmak için gece gündüz demeden çalışan tüm basın mensupları ülkemiz demokrasisine çok önemli katkılar sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Başkanı Mehmet Akıncı ise gazetecilerin kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi noktasında önemli bir görev üstlendiklerini aktardı.

Doğru, ilkeli ve tarafsız vazife anlayışıyla kamuoyunun gözü, kulağı ve sesi olan basının, demokratik toplumların vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Akıncı, "İletişim teknolojilerinin gelişimiyle birlikte yeni medya düzeninde anlık haber verme olanağına kavuşan basın mensupları sosyal ağ kültürünün yaygınlaştığı bu dönemde, bilgi kirliliğinin önlenmesi noktasında da asli bir görev icra etmektedirler. Farklı seslerin, özgün düşüncelerin kendini ifade ve tanıtma alanı bulduğu medya sağlıklı bir kamuoyunun oluşması açısından özel önem arz etmektedir." görüşüne yer verdi.

Siyasiler

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin ise gazetecinin, halkın doğru haber alma ve bilgi edinme hakkını dürüstçe kullanan, tüm bilgi kaynaklarına serbestçe ulaşabilen, halkı ilgilendiren tüm olayları izleyen ve araştıran olduğunu belirtti.

Ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik gelişmesi ve kalkınması adına, gündeme taşıdıkları konularla katkı sağlayan basın mensuplarının vatandaşla devlet arasında önemli bir köprü vazifesi gördüğüne işaret eden Şahin, şunları kaydetti:

"Basınımızın toplumsal hayattaki etkinliğinin artması, görevlerini çağdaş imkanlarla ve daha verimli şekilde yerine getirebilmesi demokrasimizi de güçlendirmektedir. Görevlerini icra ederken demokratik değerlere ve insan haklarına aykırı yayın yapmadan, gazeteciliğin evrensel ilkelerine uyan, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan ve sansürlemeden aktaran tüm gazetecilerin; halkımızın duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli olmaya devam edeceğine olan inancımla, TBMM Basınla İlişkiler Kurulu Başkanı olarak 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum."

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ise basın çalışanlarının mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet ettiklerini belirtti.

Başkan Kılıç, "Gazetecilik fedakarlık isteyen, ağır şartlar altında çalışmayı gerektiren bir meslektir. Kamuoyunu her zaman doğru ve hızlı bir şekilde bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan gazetecilerimiz, içinde bulunduğu şartların tüm ağırlığına rağmen görevlerini özveriyle yerine getirmektedirler. Doğru haber verme, tarafsızlık, özel hayata saygı ve hukukun evrenselliği ilkelerinden ödün vermeden çalışan, zamana karşı ve stres altında işlerini icra eden basın emekçilerimiz düzenli bir mesaisi olmadan, doğru haberi halka ulaştırmak için büyük gayret sarf etmektedirler." değerlendirmesinde bulundu.

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Gazeteciler Günü, Gaziantep, İcra, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te iş dünyası ve siyasilerden 10 Ocak mesajları - Son Dakika


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