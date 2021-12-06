Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde Şahinbey İlçesinde bir depo ve araçta yapılan aramada; 185 litre dökme alkol, 25 litre viski aroması, 16 şişe sahte içki, 7 bin adet etiket, bin 500 adet kapak, bin 170 adet boş şişe ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.