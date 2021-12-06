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Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

06.12.2021 16:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kaçak alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde Şahinbey İlçesinde bir depo ve araçta yapılan aramada; 185 litre dökme alkol, 25 litre viski aroması, 16 şişe sahte içki, 7 bin adet etiket, bin 500 adet kapak, bin 170 adet boş şişe ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı.

Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı
Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı
Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı
Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı

Kaçakçılık, Gaziantep, Viski, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Gaziantep'te kaçak alkol üreticilerine operasyon: 1 gözaltı - Son Dakika
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