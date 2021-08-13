GAZİANTEP'TE, KADINLARA AŞILAMANIN ÖNEMİ ANLATILDI - Son Dakika

GAZİANTEP Kent Konseyi tarafından Pandemi döneminde aşılamanın önemi ile ilgili mahallelerde bulunan kadınlara eğitim veriliyor.

Kent Konseyinde düzenlenen eğitim seminerine; Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Berk, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak, sağlıkçılar ve kadınlar katıldı. Proje kapsamında kentte bulunan mahallelerden gelen kadınlara aşılamanın önemi ve aşılama oranlarının arttırılması ile ilgili bilgi veriliyor.

Kent Konseyi Başkanı Sayın Dr. Samet Bayrak, son dönemlerde yaşanan koronavirüs artışlarında hastalığa yakalananların yüzde 95'inin aşısız olduğunu belirterek, Son dönemlerde koronavirüs vaka sayıları yüzde 100'e yakın arttı. Virüse yakalananların yüzde 95'ten fazlasının aşısız olduğu görülmektidir. Ayrıca hastanelerin yoğun bakım ünitesinde yatan hastaların büyük bir bölümü aşısız. Bu nedenle aşı ile ilgili seferberlik başlatılması gerekiyordu. Biz bunu Gaziantep'te başlattık. Aşı ile ilgili çeşitli doğruluk payı olmayan ifadeler kullanılıyor. Bunlara kimse inanmasın dedi.

29 Temmuz'da başlayan ve günlük 55 kadına eğitim verilen proje 20 Ağustos'ta sona erecek.