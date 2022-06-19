Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı

19.06.2022 12:51
Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı

Gaziantep'te, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için okula gelen ancak kimliğini unuttuğunu fark eden İlknur Çelik, polis ekiplerinin yardımıyla evine ulaşıp kimliğini aldı. Sınava 1 dakikayla geç kalan genç kız, salona alınmayınca gözyaşlarına hakim olamadı.

YKS'nin ikinci oturumu olan AYT, saat 10.15'te başladı. Adaylar belirtilen saatte, sınava girecekleri okullara geldi. Sınava geç kalanlar da oldu. Saat 10.00'a doğru okula gelenler, koşarak sınav salonuna gitti. Okulun dışında bekleyen aileler de çocukları için dua etti.

1 DAKİKA GEÇ KALDIĞI İÇİN İÇERİ GİREMEDİ

Cumhuriyet Ortaokulu'na sınava girmek için gelen İlknur Çelik, kimliğini evde unuttuğunu fark edip, polis ekiplerinden yardım istedi. Sivil ekipler, Çelik ile birlikte kimliği alarak okula dönü. Sınava girmek isteyen Çelik, 1 dakika geç kaldığı için içeri alınmadı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

İlknur Çelik, gözyaşı dökerek, "Kimliğimi evde unuttum. Polis ağabeylerden yardım istedim, sağ olsunlar beni hızlıca götürüp getirdiler ama 1 dakika geç kaldığım için giremedim, çok üzgünüm" dedi.

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Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü Sınava geç kalan kızı için dakikalarca dil döktü Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı Ankara'da YKS'nin ikinci oturumu heyecanı
Kaynak: DHA

İlknur Çelik, AYT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te kimliğini unuttuğu için sınava 1 dakika geç kalan kız okul kapısı önünde gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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