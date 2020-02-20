Gaziantep'te kültür-sanat - Son Dakika
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Gaziantep'te kültür-sanat

7 saat önce

Antalya Devlet Tiyatrosu, "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" adlı oyununu Gaziantepliler için sahneleyecek.

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Antalya Devlet Tiyatrosu, "Godot'yu Beklerken'i Beklerken" adlı oyununu Gaziantepliler için sahneleyecek.

Dave Hanson'ın yazdığı, Ekin Tunçay Turan'ın Türkçe'ye uyarladığı, İlham Yazar'ın yönettiği oyunda, Sedat Mayadağ, Gökhan Tüzün, Gökçesu Ulukut rol alıyor.

Oyunda, bir tiyatroda sergilenen Samuel Beckett'in Godot'yu Beklerken oyununun sahne arkasında iki yedek oyuncunun yaşadıkları anlatılıyor.

Oyun 21 Şubat Cuma saat 20.00 ve 22 Şubat Cumartesi saat 14.00 ve 20.00'de Onat Kutlar Sahnesi'nde izlenebilecek.

Kumbara Görsel Sanatlar da "Çingeneler Zamanı Müzikali"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Emir Kusturica'nın en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen "Çingeneler Zamanı"ndan uyarlanan müzikal, Vural Bingöl tarafından sahneleniyor.

Banu Kırbağ, Cenk Yüksel, Andrea Primavera, Canan Günçer, Ali Kemal Aydın, Aslı Seda Kement ve daha birçok oyuncunun rol aldığı müzikalde, 1980'lerin Yugoslavyası'nda her daim neşe ile yaşayan ancak yüzlerine bakıldığında her bir çizgide hüzünlerinin görüldüğü çingenelerin aşkları, ayrılıkları, neşeleri, acıları anlatılıyor.

Çingeneler Zamanı Müzikali, 25 Şubat Salı saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Konser

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Ferhat Göçer 23 Şubat Pazar saat 20.00'de, Rubato ve Mehmet Erdem 24 Şubat Pazartesi saat 20.00'de Mavera Kültür Sanat Merkezi'nde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Devlet Tiyatroları, Antalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:16 Kaynak: AA
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