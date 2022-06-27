İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte bir adreste kumar oynatıldığı iddiasıyla operasyon düzenledi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te kumar oynattıkları gerekçesiyle 12 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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