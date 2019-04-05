Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Kütüphaneler Haftası Etkinlikliklerle Kutlandı

Gaziantep'te Kütüphaneler Haftası Etkinlikliklerle Kutlandı

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli isimleri konuk etti, düzenlediği etkinliklerle haftayı dolu dolu kutladı.

Gaziantep'te Kütüphaneler Haftası Etkinlikliklerle Kutlandı, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 55'inci Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında birbirinden değerli isimleri konuk etti, düzenlediği etkinliklerle haftayı dolu dolu kutladı.

Söyleşilerden imza günlerine, okuma etkinliklerinden pandomim gösterilerine, atölye çalışmalarından sergiye kadar birçok etkinliğin gerçekleştiği,25-31 Mart 2019 Kütüphane Haftası, "Evvel Zaman İçinde Çocuk Dergileri (1986-1928)" sergi açılışıyla başladı. Kütüphaneci Ayşe Kasap ve Nusret Sönmez tarafından hazırlanan sergi, 1986-1928 yılları arasında yayımlandığı tespit edilen 54 çocuk dergisinden oluştu, sergiyi yüzlerce kişi ziyaret etti.

Her güne bir başka yazar bir başka etkinlik

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi ve Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesinde hafta boyunca birbirinden değerli yazarlarla yüzlerce çocuk buluştu.

Sema Yaylı "Origamili Masallar" atölyesiyle "Kağıttan Hayaller" serisinden Küçük Prens'le origamiyi keşfeden çocuklar, hem Küçük Prens hikayesini dinledi, hem de origamiyle tanıştı. Küçücük bir kağıt parçası ve sınırsız hayallerle neler yapılabileceğini deneyimleyen çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Vildan Barış Örkmez'le hem 81 ilde okuma etkinliği hem de "Kitabın Yayın Yolculuğu" adlı seminer gerçekleşti. Seminerle bir kitabın yayım sürecindeki tüm aşamaları çocuklara anlatıldı. İl protokolünün katılımıyla tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan "81 İlde Okuma Etkinliği"nde, kitap okumanın önemi vurgulandı. Pandomim gösterisiyle kitap ve doğa mesajı verildi. Çocukların hayal güçleri, sosyal zekalarının gelişimine katkı sağlayan gösteriler gerçekleşti.

55'inci Kütüphane Haftası etkinliklerinin son gününde çocuk kitabı yazarı Birsen Ekim Özen, "Hayal Dünyamızı Kitaplara Nasıl Aktarabiliriz" konulu söyleşisinde bir kitap nasıl yazılır sorusunu yanıtladı. Hafta boyunca kütüphanelerde kitap ve okuma temalı atölyeler devam etti. Yazarlar, etkinliklere katılan çocuklara kitaplarını imzaladı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:17 Kaynak: İHA

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