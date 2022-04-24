Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

24.04.2022 16:25
Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir binanın merdiven boşluğundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, bir binanın merdiven boşluğundan düşerek ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türkbahçe Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarında oturan Hüseyin Çelik (55), 4 katlı binanın 2. katından dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düştü.

Ağır yaralanan Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Hüseyin Çelik, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te merdiven boşluğuna düşen kişi öldü - Son Dakika


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