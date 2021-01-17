GAZİANTEP - Metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Gaziantep'teki 2 katlı metruk bina çöktü, 2 kişi enkazdan yaralı kurtarıldı. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 1 kişi aranıyor.

Savcılı Mahallesi'nde bulunan 2 katlı metruk bina henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve AFAD ekipleri, enkaz altında kalarak yaralanan 2 kişiyi kurtardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, enkaz altında 1 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, çalışmalar sırasında çevrede önlem aldı.