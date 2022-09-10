"Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır - Son Dakika
Üye Girişi

"Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır

10.09.2022 15:20

Gaziantep'te bir vatandaş, mezarlıkta çekildiği belirtilen videoda toplu mezar kazıldığını ifade ederek yetkililerden açıklama istemiş ve bu video Twitter'da gündem olmuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, görüntülere ilişkin yapılan duyuruda, "Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan bir video büyük ses getirdi. Gaziantep Şehitliği'nde toplu mezarlar kazıldığını öne süren bir vatandaş, yetkililerden konuyla ilgili açıklama istemişti.

BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Kısa sürede çok sayıda paylaşım alan "Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazılıyor" iddialarına ilişkin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden bir açıklama geldi. Bahsi geçen iddialara itibar edilmemesi gerektiği belirtilirken toplu mezar kazılmasının, özellikle büyükşehir belediyelerince rutin bir çalışma olduğu kaydedildi.

İşte yapılan o açıklama;

9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep Şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek, toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

"RUTİN BİR UYGULAMADIR"

Toplu halde mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyükşehirler için rutin bir uygulamadır. Özellikle de Gaziantep gibi nüfusu 2 milyon'u aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum, cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığına bildirmesi gereken iller arasındadır.

"MEZARLAR KIŞ AYLARI İÇİN HAZIR TUTULUYOR"

Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar sonucunda toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmektedir.

"VATANDAŞLARIMIZ İTİBAR ETMESİN"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda da bu konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı ve toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica eder, saygılarımızı sunarız.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Toplu mezar' iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır - Son Dakika


Son Dakika
15:22 İngiltere Kraliçesi Camilla'nın takacağı tacın üzerinde yer alan elmaslardan birinin Sultan Abdülmecit tarafından hediye edildiği ortaya çıktı
15:03 Son 16 turunda Fransa'ya yenilen A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na veda etti
13:55 Akşener, metrobüs kazası sonrası video çeken AK Partili gençlik kolları üyesinin sözlerini yorumladı: Bu zihniyet İstanbul'u kaybetti
13:36 İBB, metrobüs kazasından önce şoförün yardım istediği anları yayınladı: Ambulans çağırın çok kötü oluyorum
13:08 Bahçeli, nikah şahidi olarak katıldığı düğünde geline altın bilezik taktı
12:46 Kaftancıoğlu, Bakan Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı: Helal para, güle güle yesin
12:40 CHP'li Gürsel Tekin'in çıkışıyla başlayan tartışmaya HDP'den cevap: Bizler bakanlık, mevki, makam peşinde koşacak insanlar değiliz
12:12 İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in ölümü sonrası 3. Charles'ın "kral" ilan edilişi böyle duyuruldu: Kraliçe öldü, çok yaşa kral!
11:59 İmamoğlu, 99 kişinin yaralandığı metrobüs kazasıyla ilgili konuştu: Şoför feryat ederek "Kötü oluyorum, ambulans çağırın" diyerek baygınlık geçirmiş
11:38 Soyer'in Osmanlı sözlerine Bahçeli'den zehir zemberek açıklama: Tarihimizi düşman gözüyle yorumlaması iflah olmaz bir cahillik, devşirme hastalığıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2022 15:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: "Toplu mezar" iddiaları sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: Toplu mezar kazılması hazırlıkları rutin bir uygulamadır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement