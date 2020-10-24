Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şirinevler Mahallesi'ndeki okuldan hırsızlık yapılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, kolundaki alçı ile dövmeden tespit ettiği şüpheliyi kent merkezinde gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
- Kaynak: AA
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