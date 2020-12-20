GAZİANTEP - Otopark nedeniyle çıkan silanlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'te park nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeditepe Mahallesi 85282 Nolu Sokak'ta Ö.F.Ö, bir otomobilin, oturdukları binanın otopark girişine park etmesi üzerine sürücüyü uyardı. Uyarı üzerine yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Bu sırada kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheli, tabancayla Ö.F.Ö'ye ateş ederek aracıyla kaçtı.

Sesleri duyan çevredekiler, 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar olay yerinin yakınındaki apartmanda oturan 2 kişi, kan kaybı yaşayan Ö.F.Ö'ye kıyafetlerle tampon yaptı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ö.F.Ö'yü hastaneye kaldırdı.