Gaziantep'te pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde pikapla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İslahiye-Hassa kara yolu Yeşilyurt Mahallesi mevkisinde V.Ü (29 ) yönetimindeki 27 SS 545 plakalı pikapla Y.G. (15) yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü Y.G ile beraberindeki A.K. (17) yaralandı.
Yaralılar İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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