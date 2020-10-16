Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı - Son Dakika

Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı

16.10.2020 11:02

Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı Gaziantep'te 16 saatlik uyuşturucu operasyonu 16 saat süren operasyonda 29 adrese baskın yapıldı 26 şüpheli gözaltına alındı Gaziantep'te 853 polisin katılımıyla 16 saat süren 'Narko-Asayiş' operasyonunda uyuşturucu operasyonunda 9 sürgülü...

Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı

Gaziantep'te 16 saatlik uyuşturucu operasyonu

16 saat süren operasyonda 29 adrese baskın yapıldı 26 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP - Gaziantep'te 853 polisin katılımıyla 16 saat süren 'Narko-Asayiş' operasyonunda uyuşturucu operasyonunda 9 sürgülü çelik kapı da polisleri durduramadı. Koçbaşı ve balyozlarla kapıyı kırmayı başaran ekipler, 1 kişiyi gözaltına alınrken çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirdi

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinesinde Yeditepe, Güneykent, Binevler ve İstiklal Mahallelerinde dün başlatılan ve 16 saat süren helikopter destekli operasyonda 29 adrese eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Uyuşturucu tacirlerinin polis baskınlarına karşı aldığı 9 sürgülü kapı önlem de işe yaramadı. Kapıya yapılan bir metre uzunluğundaki 9 sürgü Özel Harekat Polislerinin koçbaşı ve balyozlar kullanarak 20 dakikalık uğraşı sonucu kırıldı. Sürgülerin kırılmasının ardından evde yapılan hassas burunlu narkotik köpeği 'Max' aramaya yaptı. Yapılan arama bir kişi gözaltına alınırken çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yerde Özel Harekat, gökte helikopterler

Önceden belirlenen adreslere 853 personelin katılımı ve Helikopter, Drone, Dedektör Köpeklerinin desteği ile yol kapaması yapılarak gerçekleştirilen operasyonda, 2 Kilo 155 gram metamfetamin (Ateş - Buz), 968 gram Esrar, 485 gram Eroin, 247 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 3 bin 447 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İkametlere yapılan baskınlarda 26 şüpheli ise gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı
Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı

Cengiz Zeybek, Uyuşturucu, Gaziantep, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te polisleri 9 sürgülü kapıda durduramadı - Son Dakika

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