Gaziantep'te Protez ve Ortez Merkezi Açıldı

29.01.2026 12:17
Deprem sonrası kurulan merkez, 1100 depremzedeye protez ve destek hizmeti sunarak hayatlarına dokundu.

Gaziantep'te depremden sonra kurulup hasta kabulüne başlayan Buğday Tanesi Ortez ve Protez Merkezi, bugüne kadar 1100'ü depremzede olmak üzere 1460 hastanın hayata daha sıkı tutunmasını sağladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince kurulan merkezde, ihtiyaç duyulan protez yapımı, protez öncesi ve sonrası fizik tedavi uygulamalarının yanı sıra psikososyal destek hizmeti veriliyor.

Merkez koordinatörü Özkan Alpaslan, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 2 ay sonra enkazdan sağ çıkarılan ancak uzuv kayıpları yaşayan depremzedelere hizmet vermek üzere kurulduklarını söyledi.

Bir dönümlük alana kurulu merkezde afetzedelerin sosyal hayata yeniden adapte olmaları için çalıştıklarını ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Büyükşehir belediyemiz tarafından başlatılan çalışmada depremden 2 ay sonra merkezimizi kurduk, 3 ay sonra ilk hastamızı aldık. Depremden bu yana 1100'ü depremzede olmak üzere 1460 vatandaşımıza hizmet verdik. Burada protez, ortez yapım ve uygulama işlemini yerine getiriyoruz. Aynı zamanda protez öncesi ve sonrası fizik tedavi hizmetleri sunuyoruz. Atölyemizde aynı zamanda test soketiyle çalışıyoruz. Son proteze geçmeden önce kullanabilecekleri en konforlu protezi temin etmeye çalışıyoruz."

Her bireyin yarın bu merkezin bir hastası olabileceğini, bu yüzden toplumun her kesimine hizmet verebilecek kapasitede olduklarını aktaran Alpaslan, "Her hastayı aile bireyimiz gibi değerlendirerek, onların en iyi proteze kavuşmasını sağlıyoruz. Onları buradan mutlu bir şekilde gönderince biz de mutlu oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezde görevli fizyoterapist de ampute

6 Şubat depremlerinde sağ kolunu ve bacağını kaybeden merkezin fizyoterapisti Zeynep Büyükardıç da merkezden edindiği protezlerle çalışma hayatına yeniden başladı.

Merkezde görev almaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Büyükardıç, şöyle konuştu:

"Ampute bir fizyoterapist olarak depremzedelere hizmet vermek benim için çok güzel bir duygu. Hepimiz enkazda kaldık, hepimiz çeşitli ameliyatlar geçirdik uzuvlarımızı kaybettik, hepimiz yas tuttuk. Onları en çok benim anladığımı düşünüyorum. Aynı ağrıları yaşıyoruz, benzer cihazlar kullanıyoruz. Günlük hayatta aynı zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle hastalara destek olmak benim için çok kıymetli."

Ampute bireylerin ilerleyen zamanda özgüven kaybı yaşayabileceğini kaydeden Büyükardıç, "Biz, bu merkezde buna yönelik de hastaları ciddi teşvik ediyoruz ve öncü oluyoruz. Ben onlar için çok iyi bir rol modelim. Çünkü sağ kolum ve sağ bacağım yok ama mesleğimi yapabiliyorum. Bu onlara da umut oluyor. Zeynep hoca yapabiliyorsa, biz de yapabiliriz diyen çok oldu. Bu beni çok mutlu ve çok motive ediyor." dedi.

Merkezden destek alanlar memnun

Merkezden destek alan Feruzan Dalbudak ise depremde yaşadığı korkunun şeker hastalığını tetiklediğini ve ayağının kesildiğini anlatarak, merkez sayesinde tekrar yürüyebildiğini ve tekrar hayata bağlandığını söyledi.

Cengiz Demirkıran ise depreme Hatay'da yakalandığını ve sol ayağını kaybettiğini belirterek, "Enkazdan depremin 3. günü çıkarılabildim. 1 yıl hastanede yatalak kaldım. Daha sonra yapılan protezle yürüyebildim. Bu yüzden de çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Gaziantep, Deprem, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
