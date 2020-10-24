Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı - Son Dakika

Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı

24.10.2020 15:10
Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Sütümü Soğutuyorum, Değerini Arttırıyorum" Projesi kapsamında süt üreticilerine ürünün kalitesini arttırmak amacıyla 30 adet 300 litrelik süt soğutma tankı dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Sütümü Soğutuyorum, Değerini Arttırıyorum" Projesi kapsamında süt üreticilerine ürünün kalitesini arttırmak amacıyla 30 adet 300 litrelik süt soğutma tankı dağıttı. Tankların kullanıma başlamasıyla beraber süt üreticisinin sütü daha iyi muhafaza edebilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, süt üreticisinin ürettiği sütün korunması ve kalitesini arttırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortak yürüttüğü Sütümü Soğutuyorum, Değerini Arttırıyorum" Proje kapsamında 300 litrelik 30 adet süt soğutma tankı dağıttı. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleşen dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Gaziantep MHP Milletvekilleri Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman katıldı. Dağıtılan süt tankları ile beraber üreticinin kar oranının yüzde 20 ile 30 arasında artması öngörülüyor.

Programın devamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ayhan Sarı ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, tarım, gıda, hayvancılık ve yöresel ürünlerin; yetiştiriciliği, üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda üreticiye eğitimler verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan eğitimlerle il içinde üretimi yapılan tüm tarımsal ürünler hakkında çiftçilere modern üretim teknikleri, budama, toprak işleme teknikleri, modern sulama yöntemleri, hastalık ve zararlı mücadelesi, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele yöntemleri ve alternatif ürün üretim teknikler öğretilecek.

Şahin: "Bu tank binlerce insanın istihdamı, toprağın rahatlaması demek"

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekillerinin her zaman yanlarında olduğunu, sorunların çözümünde yardımcı olup Gaziantep Modeli'ni desteklediklerini dile getirerek, "Bütün doğa ve canlılar bize emanet. Bu ekosistemi bozduğumuz zaman bugün Korona dediğimiz yarın başka bir şekilde hayatımızı olumsuz etkileyecek şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu ekosistemi korumak zorundayız. Göreve geldiğimiz günden bu güne insana dokunan, insan yaşamına dokunan ve duasını alacağımız hizmetler konusunda gayret gösteriyoruz. Pandemiden sonra kurulan Dünya'da gıda güvenliği en önemli konu. Toprağı, suyu, havayı korumak gıdayı güvenli bir şekilde iletmek zorundayız. Kendi kendimize yetmeliyiz. Bu yüzden geldiğimiz günden itibaren yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gördük. Kurduğumuz sistem bugün yükselerek devam ediyor. İnsanları şehirleştirdiğimiz zaman hayat bozuluyor. Köydeki yaşamı sabit tutabilmek için gençlerimizin oralardaki yaşamına kalite götürmemiz lazım. Şehre gelme ihtiyacı hissetmemesi lazım. Bunların hepsi bir bütün. Bize gelen bütün bilgileri eyleme dönüştürmeye çalıştık. 'Gerekirse bir kavşak eksik yapalım ama insana dokunalım' dedik. Bu tanklar önemli. Peynirimiz yeterince tanınmıyor. İddia ediyorum ki peynirimizin mozerelladan bir farkı yok. Çok lezzetli ama bunu markalaştırıp dünyaya tanıtmamız gerekiyor. GastroAntep'te ülkede markalaşmış şehirlerin temsilcileriyle görüştük onları davet ettik. Üretimimizi çoğaltmamız lazım. Yerli üretimi destekliyoruz. Bu tank binlerce insanın istihdamı, toprağın rahatlaması demek. Biz bu çalışmaları yapınca süt fazlası oluştu. Gazi şehir için bu bir imkansızlıktı. Bebeklerin erken doğmasından dolayı her anne adayına süt götürmeye başladık. Şehirdeki her anneye günlük bir bardak süt dağıtıyoruz. Peynirimiz için çalışacağız. Sizlerin derdi de sevinci de bizim. Hep birlikte kim ne derse desin milletin derdine derman olacağız" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan yaptığı konuşmada sütün insan hayatındaki yeri ve besin olarak öneminin altını çizerek, muhafazasının önemini vurguladı. Sütün bozulmadan üreticiye aktarılacağını hatırlatan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, gelişen teknolojinin kullanılarak çiftçinin kara geçeceğini ve bu projenin değerini aktardı.

Programda çiftçiler adına konuşan, Şehitkamil İlçesi'nde süt üretimi yapan 28 yaşındaki Kudret Bulut Yekta ise tank sayesinde sütün kalitesini koruyarak mandıraya ulaştıracaklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı
Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, MHP, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Azerbaycan işgal altındaki topraklarını geri alıyor Ali Koç, 5 yıl sonra kurşunlanma olayıyla ilgili konuştu: Can kaybı olsaydı bu şekilde davranılmazdı Lille, Abdülkadir Ömür ve Serkan Asan'ı gündemine aldı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Yüzüne tükürdüğü yolcu, kadını hareket halindeki otobüsten aşağı attı Yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler dikkat! Okula gitmek zorunlu değil ama sınava girmeyen yandı Utanmazlığın da böylesi! Alkollü kadın sürücü kendisine işlem yapan polise saldırıp, yüzünü tırmaladı
G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı G.Saraylı Marcao'nun paylaşımında 4 yıldızın yer almaması taraftarı kızdırdı         
14:39
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan koronavirüse yakalanan İmamoğlu hakkında ilk açıklama         
13:37
Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı Kan donduran vahşet! Boşandığı kocasını öldürüp ikiye böldüğü cesedini yaktı         
13:20
Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi Son Dakika! Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan İmamoğlu hastaneden 1,5 dakikalık video yayınladı: Durumum iyi         
12:32
Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor Azerbaycan 27 yıllık hasreti bitirmeye kararlı! Ordu gece boyu Ermeni cephelerini vurdu, Karabağ'da ilerleyiş sürüyor         
11:48
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı Maaşlarını alamadıkları için Erdek Belediyesi'ni icraya veren memurların başlarına gelmeyen kalmadı         
11:18
Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı Kıskançlığın böylesi! Erkek arkadaşının önce ısırarak testislerini kopardı, ardından defalarca bıçakladı         
10:52
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı 6 yılda 150 iş değiştirdi, yaşadıklarıyla Kemal Sunal'ın '100 Numaralı Adam' filmini hatırlattı         
10:22
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor         
10:11
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 15:16:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei