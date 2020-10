Gaziantep'te süt üreticisine 300 litrelik süt soğutma tankı - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, "Sütümü Soğutuyorum, Değerini Arttırıyorum" Projesi kapsamında süt üreticilerine ürünün kalitesini arttırmak amacıyla 30 adet 300 litrelik süt soğutma tankı dağıttı. Tankların kullanıma başlamasıyla beraber süt üreticisinin sütü daha iyi muhafaza edebilmesi hedefleniyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, süt üreticisinin ürettiği sütün korunması ve kalitesini arttırmak amacıyla GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile ortak yürüttüğü Sütümü Soğutuyorum, Değerini Arttırıyorum" Proje kapsamında 300 litrelik 30 adet süt soğutma tankı dağıttı. Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) gerçekleşen dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Gaziantep MHP Milletvekilleri Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılıç, Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan ve Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman katıldı. Dağıtılan süt tankları ile beraber üreticinin kar oranının yüzde 20 ile 30 arasında artması öngörülüyor.

Programın devamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Sıraç Ekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Vekili Ayhan Sarı ve Gaziantep Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, tarım, gıda, hayvancılık ve yöresel ürünlerin; yetiştiriciliği, üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi konusunda üreticiye eğitimler verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek olan eğitimlerle il içinde üretimi yapılan tüm tarımsal ürünler hakkında çiftçilere modern üretim teknikleri, budama, toprak işleme teknikleri, modern sulama yöntemleri, hastalık ve zararlı mücadelesi, biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele yöntemleri ve alternatif ürün üretim teknikler öğretilecek.

Şahin: "Bu tank binlerce insanın istihdamı, toprağın rahatlaması demek"

Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekillerinin her zaman yanlarında olduğunu, sorunların çözümünde yardımcı olup Gaziantep Modeli'ni desteklediklerini dile getirerek, "Bütün doğa ve canlılar bize emanet. Bu ekosistemi bozduğumuz zaman bugün Korona dediğimiz yarın başka bir şekilde hayatımızı olumsuz etkileyecek şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu ekosistemi korumak zorundayız. Göreve geldiğimiz günden bu güne insana dokunan, insan yaşamına dokunan ve duasını alacağımız hizmetler konusunda gayret gösteriyoruz. Pandemiden sonra kurulan Dünya'da gıda güvenliği en önemli konu. Toprağı, suyu, havayı korumak gıdayı güvenli bir şekilde iletmek zorundayız. Kendi kendimize yetmeliyiz. Bu yüzden geldiğimiz günden itibaren yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu gördük. Kurduğumuz sistem bugün yükselerek devam ediyor. İnsanları şehirleştirdiğimiz zaman hayat bozuluyor. Köydeki yaşamı sabit tutabilmek için gençlerimizin oralardaki yaşamına kalite götürmemiz lazım. Şehre gelme ihtiyacı hissetmemesi lazım. Bunların hepsi bir bütün. Bize gelen bütün bilgileri eyleme dönüştürmeye çalıştık. 'Gerekirse bir kavşak eksik yapalım ama insana dokunalım' dedik. Bu tanklar önemli. Peynirimiz yeterince tanınmıyor. İddia ediyorum ki peynirimizin mozerelladan bir farkı yok. Çok lezzetli ama bunu markalaştırıp dünyaya tanıtmamız gerekiyor. GastroAntep'te ülkede markalaşmış şehirlerin temsilcileriyle görüştük onları davet ettik. Üretimimizi çoğaltmamız lazım. Yerli üretimi destekliyoruz. Bu tank binlerce insanın istihdamı, toprağın rahatlaması demek. Biz bu çalışmaları yapınca süt fazlası oluştu. Gazi şehir için bu bir imkansızlıktı. Bebeklerin erken doğmasından dolayı her anne adayına süt götürmeye başladık. Şehirdeki her anneye günlük bir bardak süt dağıtıyoruz. Peynirimiz için çalışacağız. Sizlerin derdi de sevinci de bizim. Hep birlikte kim ne derse desin milletin derdine derman olacağız" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan yaptığı konuşmada sütün insan hayatındaki yeri ve besin olarak öneminin altını çizerek, muhafazasının önemini vurguladı. Sütün bozulmadan üreticiye aktarılacağını hatırlatan MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, gelişen teknolojinin kullanılarak çiftçinin kara geçeceğini ve bu projenin değerini aktardı.

Programda çiftçiler adına konuşan, Şehitkamil İlçesi'nde süt üretimi yapan 28 yaşındaki Kudret Bulut Yekta ise tank sayesinde sütün kalitesini koruyarak mandıraya ulaştıracaklarını ifade etti. - GAZİANTEP