Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.
Fezali Pamuk idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Dutluca Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen taksiyle çarpıştı.
Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Yusuf Kanpolat olay yerinde hayatını kaybetti.
Pamuk ve Kanpolat'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.
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