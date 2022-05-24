Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

24.05.2022 15:00
Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde, taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Fezali Pamuk idaresindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, Dutluca Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen taksiyle çarpıştı.

Kazada, sürücü ile motosiklette bulunan Yusuf Kanpolat olay yerinde hayatını kaybetti.

Pamuk ve Kanpolat'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gaziantep'te taksiyle çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü - Son Dakika
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