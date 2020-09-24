DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı (2)'DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ OLMAYI BAŞARDIK'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Orta Doğu Fuar Merkezi'nde...

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Gaziantep'te, TEKNOFEST rüzgarı (2)

'DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ OLMAYI BAŞARDIK'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Orta Doğu Fuar Merkezi'nde bulunan yarışmacıların yaptıkları projelerle ilgili bilgi aldı. Bakan Varank, TEKNOFEST'in dünyanın en büyük festivali olduğunu söyledi.

Stantları dolaşan ve yarışmacılardan bilgiler alan Bakan Varank, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde Türkiye'nin geleceğinde önemli yer tutacağını ifade etti. Festivalin iki temel amacı olduğunu belirten Varank, şöyle konuştu:

"Birincisi özellikle bilime ve teknolojiye farkındalığı artırarak vatandaşlarımızın bu alanlara sahip çıkmasını, toplumsal bir sahiplenmeyi elde etmeye çalışmaktır. Onun için çok çeşitli gösterilerle havacılık şovlarıyla yerli ve milli yüksek teknolojili ürünler sergilendiğinde hem Türkiye'nin kabiliyetlerini gösteriyoruz hem de vatandaşlarımızın bu işleri sahiplenmesini elde etmeye çalışıyoruz. Pandemi sebebi ile şovlar, gösteriler ve sergi kısımlarını maalesef yapamıyoruz. O nedenle coşku bir tık fiziki olarak az ama sosyal medyadan televizyonlardan vatandaşlarımız bizi takip ediyor. Festivalimizin önemli ikinci ayağı ise yarışmalar. Burada Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde Türkiye'nin geleceğinde önemli yer tutacak teknolojilerde gençlerimizi yetiştirmek ve bu alanlara yönlendirmek üzere teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. Birçok farklı yarışmalarımız var. Roket yarışmaları, insansız su altı yarışmaları, İHA yarışmaları, siber güvenlik yarışmaları gibi çok farlı alanlarda yarışmalar düzenliyoruz. 21 kategoride yarışmalarımız var. Dünyanın ve Türkiye'nin her tarafından 100 bin genç bu yarışmalara başvurdu. Bu yarışmalarda mücadele etmek için şu anda büyük bir gayret gösteriyorlar."

Selçuk Bayraktar, Yönetim Kurulu, Mustafa Varank, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 14:50 - Kaynak: DHA

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