Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

27.02.2022 09:45

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı Gaziantep'te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te terör örgütleri DEAŞ ile HTŞ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütleri DEAŞ ve HTŞ'ye yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucu örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

DEAŞ ve HTŞ üyesi iki şahıs tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Ş.H. DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan, H.Ç. ise HTŞ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. S.T. isimli şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı
Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı

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GAZİANTEP'TE TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA GAZİANTEP'TE TERÖR OPERASYONUNDA 2 TUTUKLAMA GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı GAZİANTEP - DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te terör operasyonu: 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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