Gaziantep'te Terörle Mücadelede Başarı
Gaziantep'te Terörle Mücadelede Başarı

Gaziantep\'te Terörle Mücadelede Başarı
14.01.2026 15:49
Vali Çeber, 2025'te 626 operasyonda 860 terör şüphelisinin gözaltına alındığını açıkladı.

GAZİANTEP Valisi Kemal Çeber, 2025 yılında, terör örgütlerine karşı yapılan 626 operasyonda 860 şüphelinin gözaltına alınıp 167 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Vali Kemal Çeber, Gaziantep Valiliği Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek 2025 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, kurum müdürleri ve basın mensupları katıldı. Vali Çeber, toplantıda 2024 ve 2025 yılı asayiş olayları değerlendirmesinin yanında kentte yapılan kamu yatırım projeleri hakkında da bilgi verdi. Vali Çeber, emniyet ve jandarma ekiplerinin sıkı çalışmalarıyla halkın huzur ve güvenliğinin sağlandığını söyleyerek 2025 yılında birçok alanda yol katedildiğini söyledi.

Vali Çeber, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2025 yılında 1667 operasyon düzenlendiğini, bu operasyonlarda 1917 şüphelinin gözaltına alınıp 340 şüphelinin tutuklandığını ve 225 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

'SUÇLARIN AYDINLATILMASINDA YÜZDE 100'E YAKLAŞTIK'

Suçların aydınlatılmasında yüzde 100'e yaklaşıldığını belirten Vali Çeber, "Asayiş olaylarında kişilere karşı gerçekleştirilmiş suçları 2024-2025 karşılaştırdığımızda kasten öldürmelerde yüzde 29 azalma, tehditte yine yüzde 1 azalma, aydınlatma oranlarında da artışı görüyoruz. Yüzde 96,3'ten yüzde 97,9'a çıktık. Suçların aydınlatılmasında yüzde 100'e yaklaştık. İlimizde 9 bin 927 adet hapis yakalaması yapıldı. Bunlar yakalandı ve şu anda içeride cezalarını çekiyorlar. Uyuşturucu ile mücadelemizde toplam 1830 operasyon gerçekleştirildi. Toplamda 3 bin 225 gözaltı, 2 bin 237 tutuklu ve 588 adli kontrolle salınma rakamlarına ulaştık. Uyuşturucu ile mücadelede toplam 662 kilogram maddeye ulaşıldı" diye konuştu.

'GAZİANTEP'TE 329 BİN 708 SURİYELİ VAR'

Vali Çeber, düzensiz göçle mücadele ettiklerini ve göreve geldiği süreçten bu zamana rakamsal olarak önemli gelişmeler olduğunu ifade etti. Kentte şu anda 329 bin 708 Suriyelinin bulunduğuna dikkat çeken Vali Çeber, "Şehrimizde geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı 329 bin 708. İkamet izni olanların sayısı 10 bin 34, uluslararası koruma altındakilerin sayısı ise 606 olmakla birlikte toplam yabancı sayımız 340 bin 348. Düzensiz göçle mücadele konusunda 2 milyon 4 bin 647 kimlik denetimi yapıldı. Tespit edilen düzensiz göçmen sayısı 2 bin 806" dedi.

Kaynak: DHA

Gaziantep'te Terörle Mücadelede Başarı

