Gaziantep'te tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen tırın sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay istikametine gitmekte olan Hüseyin Güzel (66) idaresindeki 31 ADR 03 plakalı tır, İslahiye- Nurdağı kara yolunun Göltepe mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Güzel, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirtilen sürücü, Gaziantep'e sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:31 - Kaynak: AA
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