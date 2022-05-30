Gaziantep'te "Uluslararası Kovid-19 Konferansı" başladı - Son Dakika
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Gaziantep'te "Uluslararası Kovid-19 Konferansı" başladı

30.05.2022 14:30
Gaziantep'te "Uluslararası Kovid-19 Konferansı" başladı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde 95 ülkeden yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı "Uluslararası Kovid-19 Konferansı" başladı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ev sahipliğinde 95 ülkeden yaklaşık 100 akademisyenin katıldığı "Uluslararası Kovid-19 Konferansı" başladı.

GAÜN Rektör Yardımcısı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ayşe Balat, üniversitenin Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen organizasyonun açılışında, çok önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Kongrenin 3 gün süreceğini ifade eden Balat, "Bu süre içerisinde Kovid-19 pandemisini, pandeminin küresel etkilerini, ekonomiye, halk sağlığına etkilerini her boyutuyla tartışacağız. Bu toplantıda 22 ülkeden 95 uluslararası konuşmacımız var. Yine ülkemizden çok değerli, alanında liderlik yapan bilim insanları var. Onlarla birlikte Kovid-19 pandemisini ve gelecekteki olası pandemilerde, nelerle karşılaşabileceğimizi, nasıl organize olmamız gerektiğini her yönüyle tartışacağımız önemli bir toplantıdır." diye konuştu.

Kongre Başkanı Adnan Hammad da kongrenin, Kovid-19 sürecinde çıkarılan dersler hakkında yapılacak çalışmaları içerdiğini belirterek, "Herkes güvende olmadan hiç kimse güvende değildir" parolasıyla yola çıktıklarını kaydetti.

Wayne State Üniversitesi Öğretim Üyesi Basim Dubaybo ise Gaziantep Üniversitesinin bu etkinlikle Kovid-19'la alakalı bir yol haritası çizeceğini ifade ederek, "Gelecek pandemilerde de en azından çıkarılan dersler konusunda kazanım sağlayacak bir katkı ve etkinlik gerçekleştirmekte. Tabii ki bu kongreyi eşsiz kılan şey Kovid-19 üzerine tüm kapsamlarıyla ele alınması. Enfeksiyondan tutun da halk sağlığına, mental sağlığa kadar bir çok farklı kapsamda bu kongre Kovid-19'un etkilerini ve sonuçlarını ele almaktadır. Bu kongrenin birer çıktısı olarak, gelecekte yaşanması olası ulusal ve uluslararası düzeyde pandemilerde bir yol haritası belirlemek olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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