Gaziantep\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanması ve uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yağma suçundan 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahıs ile birlikte 1 şüpheli yakalandı.
Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
