Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama
39 dakika önce
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlenirken 2 şahıs tutuklandı.
Gaziantep
'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlenirken 2 şahıs tutuklandı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü
ekipleri Gaziantep Vatan Mahallesi
'nde yaptıkları operasyonla 3 şüpheli gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 9 ayrı kağıda sarılı vaziyette 24,84 gram eroin ile 0,20 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden E.D. ve F.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:46 Kaynak: İHA
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