Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama

39 dakika önce

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlenirken 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama, System.String[]
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlenirken 2 şahıs tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Vatan Mahallesi'nde yaptıkları operasyonla 3 şüpheli gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin üst aramasında 9 ayrı kağıda sarılı vaziyette 24,84 gram eroin ile 0,20 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Adli makamlara sevk edilen 3 şüpheliden E.D. ve F.K. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:46 Kaynak: İHA

Vatan Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti Mehmetçik, PKK ile Mücadeleye Zorlu Kış Şartlarında da Devam Ediyor

Selin Ciğerci, İsim Vermeden Yerden Yere Vurdu! Çarptığı Kadını Yaralı Gören Sürücü Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:25:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu : 2 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]