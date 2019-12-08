Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Narkotim ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında, Vatan mahallesinde 1 şüphelinin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İkamet yapılan aramalarda ise 11 adet satışa hazır fişek halinde 7.8 gram eroin, 0.18 gram jamaika, 0.40 gram metamfetamin uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.


Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:16 Kaynak: İHA
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