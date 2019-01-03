Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama

55 dakika önce

GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama, System.String[]
GAZİANTEP'te polisin uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 1'i tutuklandı. 

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, Barış Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, takibe aldıkları evden çıkan C.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada alüminyum folyoya sarılı metamfetamin ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan ampul aparatı ele geçirdi. C.Ç.'nin ifadesi doğrultusunda operasyon düzenleyen polis, evde bulunan E.D., M.Y., E.B. ve M.S.C.S.'yi de yakaladı. Adreste yapılan aramalarda 3 cep telefonu, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 315 TL para, 1 av tüfeği, tüfeğe ait 2 şarjör, 26 dolu kartuş, 1 tabanca, 1 şarjör, 3 alüminyum folyoya sarılı metamfetamin, 2 uyuşturucu madde içiminde kullanılan ampul aparat ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.D. tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

- Gaziantep

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:11 Kaynak: DHA

Uyuşturucu Ticareti, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki Projelerini Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:06:05. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucu Ticaretine 1 Tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]