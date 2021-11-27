Gaziantep'te yanmış arabanın yanındaki çukurdan çıkan 2 ceset! - Son Dakika

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde esrarengiz bir olay yaşandı. Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

DARBE SONUCU ÖLDÜLER

Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı. İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.