Gaziantep'te Yeni Okul Öncesi Eğitim Modeli

25.01.2026 14:20
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim, okul öncesi eğitimde yeni bir model geliştirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde okul öncesi eğitim için yeni bir model geliştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Modeli olarak adlandırılan yeni sistemde, okul öncesi eğitimin fiziki altyapısı belediye tarafından hazırlanarak okulun eğitim ve idaresi Milli Eğitime teslim ediliyor.

Açıklamada, eğitim verilecek alanların kreş niteliğine dönüştürülüp sınıfların tefrişatının yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Güvenlik, ısıtma, donanım, temizlik ve işletme gibi ihtiyaçlar belediyemiz tarafından karşılanıyor. Fiziksel hazırlıkların ardından süreç Milli Eğitim Bakanlığına devrediliyor. Bu merkezlere en yakın resmi okullardan öğretmen görevlendirmesi yapılırken açılan sınıflar, bağlı bulundukları okulun birer şubesi olarak faaliyet gösteriyor. Eğitim müfredatı, idari yapı ve denetim süreçleri tamamen Milli Eğitim Bakanlığının sorumluluğunda yürütülürken e-Okul sistemine dahil edilen sınıflar resmi statüye sahip oluyor."

Bu modelde, yerel yönetim ile merkezi idare arasında kurulan güçlü iş birliğiyle okul öncesi eğitimde sürdürülebilir bir yapı sunulması hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA

