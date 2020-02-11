Gaziantep'te yer işgallerine fırsat verilmiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te yer işgallerine fırsat verilmiyor - Son Dakika

Gaziantep'te yer işgallerine fırsat verilmiyor

6 saat önce

Gaziantep'te zabıta ekipleri kentteki engelli geçişlerini ve yaya kaldırımlarını kendi ticari alanlarına dönüştüren seyyar satıcılarla esnaflara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Gaziantep'te yer işgallerine fırsat verilmiyor, System.String[]

Gaziantep'te zabıta ekipleri kentteki engelli geçişlerini ve yaya kaldırımlarını kendi ticari alanlarına dönüştüren seyyar satıcılarla esnaflara yönelik denetimlerini sıklaştırdı.


Sosyal belediyecilik anlayışından hareketle insanı merkeze alarak organize ettiği çalışmalarına ivme kazandıran Büyükşehir Belediyesi halkın rahat bir ortamda alışverişini yapması ve yürüyüşünü gerçekleştirebilmesi için kolları sıvadı. Zabıta ekipleri kaldırımları ve yaya yolunu kendi ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla kullanan tüccarları denetleyerek, kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cafer Yılmaz, halkın rahat bir şekilde alışverişini yapmasını engelleyen seyyar satıcıların kentte ciddi sıkıntılara yol açtığını aktararak, "Aynı zamanda kolay para kazanmayı kendilerine ilke ediniyorlar. Maalesef Seyyar satıcılık, modern metropol şehirlerde de sık sık karşılaştığımız bir meslek halini aldı. Kolluk kuvveti olarak bize düşen de olur olmaz yerlerde özellikle yaya bölgelerinde izinsiz konuşlanan ve gıda başta olmak üzere denetimsiz satış yapan işportacılar ve halkın geliş geçiş güzergahını kendine ticari alanı olarak tahsis eden bazı esnafımızın bu fuzuli işgallerini engellemek. Yılın her günü, her saati bu fuzuli işgaller ve işportacılık devam ettikçe zabıta olarak bizim de denetimlerimiz ve olumsuzluklar ile mücadelemiz devam edecek. Biz, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaktayız. Vatandaşlarımız günün her saatinde gördükleri olumsuzlukları 'ALO 153' Çağrı merkezimiz aracılığıyla bize bildirebilirler. Ekiplerimiz bildirilen her türlü olumsuzluğu gidermek maksadıyla görevlerinin başındadır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:31 Kaynak: İHA
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