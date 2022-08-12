Bu arada emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelinin takip ettiği 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çantalarından alarak olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey ve Karatarla mahallelerinde farklı tarihlerde 3 vatandaşın cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.