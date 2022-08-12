Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı

12.08.2022 17:58
Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı

Gaziantep'te yolda yürüyen 3 kişinin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te yolda yürüyen 3 kişinin cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Alaybey ve Karatarla mahallelerinde farklı tarihlerde 3 vatandaşın cep telefonlarının yankesicilik yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Adreslerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin İ.Y. olduğunu tespit etti.

Adresinde gözaltına alınan ve emniyete götürülen İ.Y, tutuklandı.

Bu arada emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde şüphelinin takip ettiği 2 kadının cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çantalarından alarak olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te yankesicilik yöntemiyle cep telefonu çalınması kameraya yansıdı - Son Dakika

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