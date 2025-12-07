Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.
Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı - Son Dakika
