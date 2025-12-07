TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı - Son Dakika
TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı

07.12.2025 13:00
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazanın ardından tırlarda yangın çıktı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatılırken ekiplerin çalışmasıyla alevler söndürüldü.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep Batı Gişeleri yakınlarında, plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen hububat yüklü 3 tır çarpıştı.

TIRLARDA YANGIN ÇIKTI

Kazanın ardından araçlarda yangın başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Kaza nedeniyle otoyolun Gaziantep-Şanlıurfa istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

İşte olay yerinden görüntüler;

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    tirlar yarisiyor birbirleriyle sürekli 12 1 Yanıtla
    123612e6 123612e6:
    Yarışan yok kardeşim yol kapasite yetmiyor. Zibil gibi tırlar arabalar. Trafiğe çık bakakim tarihi rekor kırılmış araba satışı kasım aralık. 0 4
  • 123612e6 123612e6:
    Gaziantep Mersin Otoban yolu çile yoluna dönüştü. Polis kontrol noktaları bir yanda kazalar bir yanda saatlerce kuyruk 3 saatlik yok 7 saate kadar çıkıyor. 3 2 Yanıtla
  • 2147saloh 2147saloh:
    bu tır şöförlerin coğu hem acemi hem yeni hemde serseri dün akşam bende o yolu kulandım tır ters dönmüştü yolda.kücük araçlara minnetle yol veriyorlar sanki 0 0 Yanıtla
