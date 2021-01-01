GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika

GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı

01.01.2021 14:07

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Kentte vatandaşların yoğun kullandığı Karagöz Caddesi, Muammer Aksoy Bulvarı, Demokrasi Meydanı ile Seferpaşa Mahallesi sessizliğe büründü.

Polis ekipleri ise ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı
GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı
GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı
GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika


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