GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı - Son Dakika

GAZİANTEP - Yeni yılın ilk gününde sokaklar sessiz kaldı

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde sokaklar ve caddeler boş kaldı. Kentte vatandaşların yoğun kullandığı Karagöz Caddesi, Muammer Aksoy Bulvarı, Demokrasi Meydanı ile Seferpaşa Mahallesi sessizliğe büründü. Polis ekipleri ise ana arter ve kavşaklarda önlem aldı, dışarı çıkan sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

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