Gaziemir Belediye Başkanı Arda ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla ifade vermeye çağrılan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.



İzmir'in Gaziemir ilçesi Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifade vermeye çağrıldı. Başkan Arda, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.



Açıklama yapmıştı



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddialarına karşılık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "2016 yılında sosyal medya hesabımdan paylaştığım iddia edilen söylemler nedeniyle son günlerde 'siyaseten' gücü yetmeyenler tarafından hedef gösteriliyorum. Tüm kamuoyu bilmelidir ki, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti için var gücümle mücadele ediyorum, etmeye de devam edeceğim. Bu ulvi görevi yürütürken şahsıma yöneltilen suçlamaları kabul etmem mümkün değildir. Bu suçlamalar tamamen ülkenin içinde bulunduğu durumu gizleme, gündemi değiştirme taktiğidir. Başarısız siyasi bir hamledir. Medyaya yansıyan haberlerde hakkımda suç duyurusunda bulunulduğu belirtilmektedir. Kamuoyuna duyurmam gerekir ki, benim Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren bir açıklamam olmamıştır. Ortaya atılan iddiaları yüce Türk yargısı en iyi şekilde araştıracak ve sonuçlandıracaktır" ifadelerine yer vermişti. - İZMİR